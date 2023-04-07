Politico: Саакашвили заявил, что умирает

По словам политика, его систематически пытали физически и психологически.

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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что умирает. Об этом говорится в материале американского издания Politico.

По словам экс-президента Грузии, когда он вернулся на родину в октябре прошлого года после «восьми лет изгнания», он был здоровым, энергичным мужчиной в возрасте 54 лет.

Впоследствии политик был арестован властями страны. Теперь он находится в заключении, в мае 2022 года его поместили клинику в Тбилиси.

«И в заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю», - приводит издание его слова.

Саакашвили заявил, что его систематически пытали физически и психологически, в его организме были обнаружены признаки отравления тяжелыми металлами, теперь он страдает от более чем 20 заболеваний.