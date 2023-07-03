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Сильно похудевший Саакашвили дистанционно выступил в суде

Игнат Далакян
15:57 03.07.2023
Бывший грузинский президент принял участие в судебном процессе впервые после долгого перерыва.
Сильно похудевший Саакашвили дистанционно выступил в суде
© Фото: РИА Новости
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за несколько месяцев принял участие в судебном процессе. Политик появился на заседании в дистанционном формате.

Телеканал Mtavari показал, как Михаил Саакашвили задрал рубашку, чтобы показать свое физическое состояние. На фото видно, что состояние бывшего грузинского президента оставляет желать лучшего.

Ранее мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что политик выглядит как «скелет». Согласно ее словам, состояние здоровья экс-президента тяжелое.

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