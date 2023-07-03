В стране и мире Сильно похудевший Саакашвили дистанционно выступил в суде Игнат Далакян Бывший грузинский президент принял участие в судебном процессе впервые после долгого перерыва. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за несколько месяцев принял участие в судебном процессе. Политик появился на заседании в дистанционном формате. Телеканал Mtavari показал, как Михаил Саакашвили задрал рубашку, чтобы показать свое физическое состояние. На фото видно, что состояние бывшего грузинского президента оставляет желать лучшего. Ранее мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что политик выглядит как «скелет». Согласно ее словам, состояние здоровья экс-президента тяжелое. Экспертное мнение и аналитика