Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»

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Состояние здоровья бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который сейчас находится в клинике, тяжелое, он выглядит как «скелет». Такое заявление сделала мать политика Гиули Аласания.

«Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как 100-летний пожилой», - приводит слова женщины РИА Новости.

Аласания добавила, что политик ест, однако, судя по всему, организм перестал принимать пищу.

Она отметила, что защита Саакашвили подала иск в Страсбургский суд по правам человека после того, как грузинские суды отказались отправить его на лечение за границу.

«Иск подразумевает дать возможность Саакашвили пройти лечение и поправить свое здоровье», - объяснила она.

Ранее экс-президент Грузии заявил Politico, что умирает. Кроме того, он пожаловался на то, что систематически подвергался пыткам - физическим и психологическим.