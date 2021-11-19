Медики нашли у Саакашвили заболевание мозга

Уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария рассказала, что врачи обнаружили у бывшего президента республики Михаила Саакашвили поражение мозга.

«У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение - обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для оценки процессов необходимо МРТ-исследование», - сказано в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По словам Ломджарии, Саакашвили требуется скорейшая госпитализация в многопрофильную гражданскую клинику на обследование. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что власти готовы перевести политика в военный госпиталь города Гори. При этом Саакашвили должен сам дать на это согласие, передает ТАСС.

Накануне стало известно о том, что экс-лидер Грузии, который больше месяца назад объявил голодовку, во время встречи с адвокатами упал и потерял сознание. Позже сообщалось, что состояние политика удалось стабилизировать, он находится в сознании. При этом политик продолжает находиться в реанимации.

За несколько дней до этого личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили пребывает в тяжелом состоянии. По словам специалиста, политик впервые не смог подняться с кровати из-за очень сильной слабости.

В день своего задержания, 1 октября, Саакашвили объявил голодовку. На родине бывший президент Грузии заочно осужден по нескольким уголовным делам. В частности, политику предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.