Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина

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В распоряжении «Звезды» оказались первые фото и видеокадры после взрыва автомобиля Audi Q7 с Захаром Прилепиным в Нижегородской области. На них видно, как жители деревни Пионерское пришли к искореженной машине. Именно они первыми помогали пострадавшему писателю. Они вытащили его из машины.

В населенном пункте продолжают работать оперативные службы и полиция. Прилепина вывели из медикаментозного сна после операции. Он в сознании, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Пресс-секретарь писателя рассказала, что он уже общается и дает поручения.

СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт. При взрыве погиб его водитель и охранник, ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин. МИД РФ возложил ответственность за покушение на киевские власти и США.

Автомобиль Захара Прилепина подорвали в субботу 6 мая в Нижегородской области. По предварительным данным, машина взорвалась на противотанковой мине. Задержаны двое подозреваемых в организации покушения.