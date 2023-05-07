В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина

Дмитрий Трунов
15:51 07.05.2023
Помощь раненому писателю оказывали местные жители.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В распоряжении «Звезды» оказались первые фото и видеокадры после взрыва автомобиля Audi Q7 с Захаром Прилепиным в Нижегородской области. На них видно, как жители деревни Пионерское пришли к искореженной машине. Именно они первыми помогали пострадавшему писателю. Они вытащили его из машины.

В населенном пункте продолжают работать оперативные службы и полиция. Прилепина вывели из медикаментозного сна после операции. Он в сознании, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Пресс-секретарь писателя рассказала, что он уже общается и дает поручения.

СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт. При взрыве погиб его водитель и охранник, ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин. МИД РФ возложил ответственность за покушение на киевские власти и США. 

Автомобиль Захара Прилепина подорвали в субботу 6 мая в Нижегородской области. По предварительным данным, машина взорвалась на противотанковой мине. Задержаны двое подозреваемых в организации покушения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:51 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
15:38 В стране и мире
Глава МИД Турции заявил, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить С-400 на Украину
14:33 В стране и мире
Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве хотят заменить на трезубец
14:15 ОПК
Видео
В НПО «Сплав» сообщили о планах делать ракеты для РСЗО из композитов
12:49 В стране и мире
В ФСБ уточнили, что теракт на аэродроме под Иваново планировался против самолетов А-50
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.