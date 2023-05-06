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Опубликованы новые кадры с места покушения на Захара Прилепина

Сергей Лебедев
22:51 06.05.2023
В деревне Пионерское Нижегородской области продолжают работать оперативные службы и полиция.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Место покушения на писателя Захара Прилепина до сих пор оцеплено. В деревне Пионерское Нижегородской области продолжают работать оперативные службы и полиция.

При том на месте происшествия остается и подорванный автомобиль. Специалисты очень тщательно осматривают территорию вокруг машины.

Ранее «Звезде» местная жительница рассказала о том, как сразу же после теракта пришли оказывать помощь Захару Прилепину.

По словам женщины, водитель писателя погиб сразу же. Дочь публициста не пострадала.

Напомним, по факту покушения на Захара Прилепина заведено уголовное дело. Министерство иностранных дел России возложило ответственность за теракт на власти Киева и США.

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