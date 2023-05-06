Жители деревни рассказали, как помогали Прилепину после подрыва машины
Водитель и друг писателя Александр погиб сразу же.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Первыми на помощь к писателю Захару Прилепину после подрыва автомобиля пришли жители деревни Пионерское. Местная жительница, которая стала очевидцем покушения, рассказала «Звезде» о случившемся.
В 10:30 это где-то произошло. Сидели на кухне, пили чай. Произошел большой взрыв, прям аж стекла затряслись. Мы выбежали. Подбежали. Выпустили Захара», - вспоминает женщина.
Она отметила, что на месте взрыва образовалась воронка, а автомобиль писателя оказался наполовину «раскурочен».
«Водитель Саша он застрял и до сих пор там лежит. Он там "в лепешку"», - говорит очевидец.
Ранее стало известно, что медики успешно прооперировали Захара Прилепина и ввели его в медикаментозный сон. По факту покушения на публициста заведено уголовное дело.