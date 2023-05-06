В стране и мире Жители деревни рассказали, как помогали Прилепину после подрыва машины Сергей Лебедев Водитель и друг писателя Александр погиб сразу же. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Первыми на помощь к писателю Захару Прилепину после подрыва автомобиля пришли жители деревни Пионерское. Местная жительница, которая стала очевидцем покушения, рассказала «Звезде» о случившемся. В 10:30 это где-то произошло. Сидели на кухне, пили чай. Произошел большой взрыв, прям аж стекла затряслись. Мы выбежали. Подбежали. Выпустили Захара», - вспоминает женщина. Она отметила, что на месте взрыва образовалась воронка, а автомобиль писателя оказался наполовину «раскурочен». «Водитель Саша он застрял и до сих пор там лежит. Он там "в лепешку"», - говорит очевидец. Ранее стало известно, что медики успешно прооперировали Захара Прилепина и ввели его в медикаментозный сон. По факту покушения на публициста заведено уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика