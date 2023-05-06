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Жители деревни рассказали, как помогали Прилепину после подрыва машины

Сергей Лебедев
21:33 06.05.2023
Водитель и друг писателя Александр погиб сразу же.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первыми на помощь к писателю Захару Прилепину после подрыва автомобиля пришли жители деревни Пионерское. Местная жительница, которая стала очевидцем покушения, рассказала «Звезде» о случившемся.

В 10:30 это где-то произошло. Сидели на кухне, пили чай. Произошел большой взрыв, прям аж стекла затряслись. Мы выбежали. Подбежали. Выпустили Захара», - вспоминает женщина.

Она отметила, что на месте взрыва образовалась воронка, а автомобиль писателя оказался наполовину «раскурочен».

«Водитель Саша он застрял и до сих пор там лежит. Он там "в лепешку"», - говорит очевидец.

Ранее стало известно, что медики успешно прооперировали Захара Прилепина и ввели его в медикаментозный сон. По факту покушения на публициста заведено уголовное дело.

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