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Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о своем брате

Ян Брацкий
02:24 07.05.2023
По мнению сестры, ее брат никогда не был злым, но характер у него вспыльчивый.
Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о своем брате
© Фото: СК РФ
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Ирина, сестра Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, рассказала о своем брате. Со слов девушки, молодой человек учился в школе-интернате в Дружковке. Это Краматорский район. Своей семьи у Пермякова нет, на связь с сестрой он практически не выходил.

«Вспыльчивый, но не злой», - приводит RT слова Ирины о своем брате.

Сестра подозреваемого рассказала, что Александр уже имел проблемы с законом и даже был судим за хулиганство и разбой. В 2015 году Пермяков добровольцем ушел в ополчение Донбасса. В этом году подозреваемый получил российское гражданство. Родственникам и знакомым он говорил, что работает на одной из московских строек.

Напомним, под автомобилем Захара Прилепина накануне сработало взрывное устройство. Это произошло в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Прилепин получил тяжелые ранения и был прооперирован, его водитель погиб на месте. Сейчас покушением на писателя занимаются оперативники Следственного комитета РФ. Позже правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на Захара Прилепина.

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