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МИД РФ: ответственность за теракт против Прилепина лежит на властях в Киеве и на США

Дмитрий Трунов
21:13 06.05.2023
В МИД подчеркнули, что на оппозиционных киевскому режиму журналистов, литераторов и общественных деятелей объявлена охота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ответственность за теракт, в котором пострадал писатель Захар Прилепин и погиб его охранник, лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, говорится в заявлении МИД РФ. Там указано, что теракт организован украинскими спецслужбами под кураторством Запада.

Именно стараниями Вашингтона после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект, говорится в заявлении. Теракт против Прилепина назван очередным проявлением системного подхода к устранению идейных оппонентов, который США насаждали на Украине и который стал базовым рефлексом киевского режима.

В МИД подчеркнули, что силами Украины на оппозиционных киевскому режиму журналистов, литераторов и общественных деятелей объявлена охота. В том же ряду расправ стоят убийство Дарьи Дугиной, покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, убийство Владлена Татарского.

Очередной теракт в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны в Вашингтоне не осудили, отметили в МИД России. Этот факт в министерстве считают саморазоблачительным для американских властей. Молчание соответствующих международных организаций также названо недопустимым.

В субботу 6 мая в Нижегородской области подорвали автомобиль Захара Прилепина. Погиб его водитель и охранник, ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин. Писатель с ранениями попал в больницу. По последним сообщениям, его ввели в медикаментозный сон.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых в покушении на писателя. Один из них был ранее судим.

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