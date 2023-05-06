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СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Дмитрий Трунов
14:37 06.05.2023
На месте взрыва работают следователи-криминалисты СК России и взрывотехники, а также специалисты ФСБ и МВД. 
СК РФ квалифицировал покушение на Прилепина как теракт
© Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Уголовное дело после подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено по статье 205 УК РФ - террористический акт. Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета РФ в Telegram. Дело возбуждено Главным следственным управлением СК России.

Взрывное устройства в автомобиле Audi Q7 с Прилепиным сработало около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области, говорится в сообщении. При взрыве писатель ранен, а его водитель погиб. Прилепина госпитализировали.

На месте взрыва работают следователи-криминалисты СК России и взрывотехники, а также специалисты ФСБ и МВД. По делу проведут биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую экспертизы.

Ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что у Прилепина «незначительные переломы». Писателя вертолетом доставили в областную больницу.

Взрыв был настолько сильный, что авто разлетелось на две части. На месте образовалась огромная воронка. По горячим следам задержан мужчина, который может быть причастен к покушению.

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