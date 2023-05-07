Представитель Прилепина рассказала, что он уже дает поручения из больницы

Ранее стало известно, что публициста вывели из медикаментозного сна.

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Пресс-секретарь писателя Захара Прилепина в беседе со «Звездой» раскрыла новые подробности его состояния.

Она сообщила, что в настоящий момент переживший покушение публицист уже общается и дает поручения.

«Он находится в сознании, общается, дает поручения. Все хорошо», - сказала Елизавета Кондакова.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что врачи вывели Прилепина из медикаментозного сна, в настоящий момент уже находится сознании, у него стабильное состояние.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что ответственность за подрыв автомобиля Прилепина в Нижегородской области лежит на властях в Киеве и на Соединенных Штатах.