Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
Как утверждается, сейчас у писателя стабильное состояние.
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Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Как утверждается, в настоящий момент врачи оценивают его состояние как стабильное.
«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне автомобиль со знаменитым писателем был подорван в Нижегородской области. Прилепину удалось выжить.
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