В стране и мире Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна Анна Назайкина Как утверждается, сейчас у писателя стабильное состояние. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Как утверждается, в настоящий момент врачи оценивают его состояние как стабильное. «О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», - написал он в своем Telegram-канале. Накануне автомобиль со знаменитым писателем был подорван в Нижегородской области. Прилепину удалось выжить. Как рассказали жители деревни Пионерское, где произошло покушение, на месте ЧП образовалась огромная воронка, а машину «раскурочило». Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к подрыву. Экспертное мнение и аналитика