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Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Анна Назайкина
09:23 07.05.2023
Как утверждается, сейчас у писателя стабильное состояние.
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Как утверждается, в настоящий момент врачи оценивают его состояние как стабильное.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне автомобиль со знаменитым писателем был подорван в Нижегородской области. Прилепину удалось выжить.

Как рассказали жители деревни Пионерское, где произошло покушение, на месте ЧП образовалась огромная воронка, а машину «раскурочило».

Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к подрыву.

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