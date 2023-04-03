В стране и мире Планомерное искоренение: как Киев пытается уничтожить Украинскую православную церковь Алексей Курильченко Виталий Акиньшин Обстановка у монастыря напряженная. Священнослужители и сотни верующих встали живой стеной у входа в обитель и бесконечно молятся о спасении Лавры. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На колокольнях Киево-Печерской лавры бьют в набат. Тревожный сигнал, который веками в православии означал, что пришла беда. Несколько сотен священнослужителей и прихожан святой обители с самого раннего утра, воспевая молитву, перекрывают входы в помещения лавры, чтобы не допустить представителей украинского Минкульта. Комиссия, уже в традициях киевской пропаганды, приехала в обитель в сопровождении внушительной группы заряженных журналистов. Наместник лавры пытается успокоить прихожан, правда на их стороне. «Я вас прошу, нас снимают - там бесноватых очень много. Они не видели людей - пусть посмотрят. Вы стоите тихо и смиренно. Но никакая комиссия тут работать не имеет права ни в коем случае. У них нет на это ни разрешений. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договоры. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права, но не должны нарушать закон, так как журналисты все снимают», - заявил митрополит Павел. В начале марта Минкульт Украины расторг договор о бесплатном пользовании УПЦ Московского патриархата, помещений лавры сроком на 50 лет. Монахам киевский режим предписал покинуть обитель до 30 марта. К этому дню, чтобы отстоять свое право на веру и защитить святыню, к Киево-Печерской лавре съехались сотни верующих канонической Украинской Православной церкви. «Сколько этого террора мы еще должны вытерпеть? Сколько слез православных верующих надо выплакать, чтобы нас услышало государство? Мы просто хотим ходить в храм - спокойно, молиться за нашу страну», - говорит одна из прихожанок. «Просто душа болит - что делается. Зеленский, когда шел в президенты что говорил - что он вообще религию трогать не будет. Я надеюсь, что на все воля Божья и Господь даст разум нашей власти», - говорит другая. Вразумить киевский режим попытался митрополит Павел. Он напрямую обратился к Зеленскому и предупредил, что монахи лавру покидать не собираются и будут защищать святыни, чего бы им это не стоило. «Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры - значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!», - заявил митрополит. Зеленский ответил в тот же день - в своем очередном вечернем обращении еще раз подтвердил, что все гонения на украинскую православную церковь это вовсе не сиюминутная месть московскому патриархату за поддержку специальной военной операции. Это планомерное искоренение канонической церкви, которое на Украине продолжается ни один десяток лет. «Сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 1991 года. Так будет всегда», - заявил Зеленский. Вот что Зеленский называет большой религиозной свободой - полиция с автоматами на территории лавры. Комиссия Минкульта Украины приехала, чтобы произвести опись имущества и опечатать помещения святой обители. «Мы пришли с комиссией и должны были зайти и начать проверку. Так как люди молятся и поют, а корпуса почему-то закрыты, мы зафиксируем все это и продолжим. У нас работа на три месяца рассчитана», - заявила руководитель Департамента украинского Министерства культуры и информационной политики Марьяна Томин. Решение киевского режима изгнать монахов из стен Киево-Печерской лавры патриарх Сербский Парфирий назвал синонимом ужасающего государственного террора против церкви. Многочисленный митинг прошел у стен украинского посольства в Тбилиси. Грузинские православные требовали от раскольников убрать руки от лавры. Поддержать монахов канонической украинской православной церкви призвал и Греческий богословский центр. «Мы с болью протестуем против нападения на украинских монахов лавры и просим церковь Греции и все остальные поместные православные церкви во всем встать на сторону пострадавших монахов», - заявили в греческом центре. Все последние дни монахи и послушники вместе с прихожанами охраняли главные входы в здания лавры. Ночевали прямо на полу в храмах, постелив небольшие коврики. Днем вновь вставали живой стеной. Защищать святую обитель, говорят многие, они готовы ценой собственной жизни. «Сам я уезжать не собираюсь, пока за руки меня не выведут. Я же пришел сюда умереть», - заявил архимандрит Киево-Печерской лавры отец Поликарп. В пятницу киевские власти вновь предприняли попытку попасть в лавру, но теперь они привезли с собой группу профессиональных провокаторов, которые очевидно пытались спровоцировать силовое решение вопроса. В толпе сторонников киевского режима в какой-то момент появились молодчики с символикой нацистского «Правого сектора»* (запрещен в РФ), в руках у некоторых были плакаты с оскорбительными надписями, а из толпы звучали националистические лозунги. Против агрессивно настроенных раскольников у священнослужителей Киево-Печерской лавры, только бесконечная вера и святая вода. Несколько дней назад священный синод украинской православной церкви попытался достучаться до Зеленского и в полном составе прибыл в его офис, чтобы уговорить не трогать Киево-Печерскую лавру. Зеленский священнослужителей не принял. Почему, в минувшую пятницу пояснил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, киевский режим сделает все, чтобы на Украине осталась только одна церковь - раскольническая ПЦУ - и готов ради этого, как он выразился, на «физическую зачистку монахов». «У нас сегодня есть уникальный шанс, когда можно было бы все быстро и безболезненно вылечить в течение первых трех-шести месяцев войны. Тогда можно было много таких просто зачистить физически. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает "невозможно". И мы должны сегодня, юридически мотивировано, достаточно жестко пройтись по этому пути», - заявил Подоляк. Очевидно, говорят в российском МИД, все происходящее сейчас в Киево-Печерской лавре не имеет никакого отношения к религии. Вопросы веры, морали, нравственности и реальности, по словам Марии Захаровой, режим Зеленского не интересуют. Более того, все это курируется из-за океана. «Этот произвол происходит при поддержке США и Константинополя. Такие действия все больше погружают Украину в Средневековье. То самое, за которое потом католическая церковь извинялась, каялась, просила прощения. Все то, что сейчас происходит, невероятно, постыдно и санкционируется людьми, которым народ делегировал право управлять страной во благо государства и этого народа», - заявила Захарова. Наряду с политическими и экономическими санкциями, одним из важных рычагов давления на Россию Запад выбрал именно религию. И началось это за долго до начала СВО. Все эти истории с внезапно якобы возникшим желанием украинцев заполучить томос и создать свою, отдельную от московского патриархата церковь. И то, как из каждого утюга с утра до вечера украинские СМИ доказывали как же это здорово, теперь обретает очевидную цель. На Западе хорошо понимали, и об этом сейчас говорят многие специалисты, пока на Украине существует православие, оно будет объединять христиан независимо от национальности и политических разногласий. Именно поэтому целью Запада было сначала расколоть церковь, затем забрать и переподчинить ПЦУ храмы, искоренив православие на Украине, как чуждый западу мир. «Они считают, что православное христианство вообще опасно для их глобального проекта, потому что православное христианство настаивает на христианских ценностях. А западный глобальный проект на самом деле базируется на совсем других ценностях. Во вторых, в данном конкретном случае Русская церковь является объединительным фактором для огромного постсоветского и, скажем так, пост-российского пространства с точки зрения исторических корней Российской империи. Поэтому надо его разрушить, надо разорвать, надо его расколоть. Надо столкнуть в разных конфликтах, во что бы то ни стало. Таким образом, по их мнению, разрушается духовная связь и разрушается. Видимо, им кажется, что это последний форпост русского российского православного влияния на Украине», - заяви российский политик Сергей Михеев. И для этих целей замешанное на русофобии украинское мракобесие оказалось весьма кстати. То, что происходит вокруг православия на Украине все чаще граничит с каким-то безумием. Один из сотрудников СБУ выложил видео - в кадре игра в настольный футбол фигурками, к которым приклеены скотчем мощи святых, украденные из Киево-Печерской лавры. Эту игру автор видео цинично назвал «божественной». Или пляски вокруг молящейся у лавры женщины, которые похожи на какой-то шабаш. Или, например, слова украинского нациста Корчинского, который открыто призывает сжигать православные храмы. «Зашли в церковь, слышите московский свод молитв - все, можете поджигать. Делайте это спокойно. Огонь в этих условиях - это нормально. Так можно делать. Также можно жечь и эти курятники, которые они называют церквями», - говорит нацист Корчинский. И это не пустые слова. За отказ перейти в раскольническую ПЦУ храмы канонической Украинской православной церкви националисты сжигают по всей стране. «У них есть некая глубокая религиозная мотивация. Только со знаком "минус", черная, демоническая, злая мотивация. Они хотят запретить поклонение Богу, которому поклоняется Русская православная церковь, то есть единому истинному Богу и ввести некоего своего украинского бога, культ которого навязать на Украине. А мы все прекрасно знаем, что это за "бог" с маленькой буквы - это дьявол», - заявил настоятель храма Троицы Живоначальной протоиерей Андрей Новиков. Чтобы запугать монахов Киево-Печерской лавры, киевский режим устроил показательные издевательства над монахами в последнем храме канонической УПЦ в Ивано-Франковске. На минувшей неделе раскольники вместе с националистами в масках и камуфляже, при поддержке местной полиции ворвались в православный храм Ивано-Франковска. Тех, кто не пожелал самостоятельно выйти из помещений, насильно выбрасывали на улицу. Против священников применили слезоточивый газ. Одного из священников с отравлением госпитализировали. И все это происходило на глазах сотен прихожан. «Хлопцы, вот там поодевали маски, им стыдно! Как так можно? Хлопцы, на женщин, на детей, на инвалидов! Они строили? Они деньги на это давали? Это наша святыня! Если у нас свобода слова в стране, мы хотим в Европу… Свобода выбора, свобода вероисповедания должна везде защищаться! А у нас что делается? Поприводили парней нанятых за деньги, выломали двери, ворота выломали - они не могут по-другому, они только рушат», - говорит прихожанка УПЦ Тамара. Накануне в резиденцию наместника Киево-Печерской лавры с обыском пришли сотрудники СБУ. Митрополита Павла обвинили в работе на Россию и разжигании религиозной розни, после чего священнослужителя доставили в суд. Наместника Киево-Печерской лавры судья отправил на два месяца под домашний арест. Православного священника заставят носить электронный браслет. Но, похоже, главная задача киевского режима это заставить замолчать главного спикера УПЦ. Чтобы митрополит Павел не мог продолжать общаться с паствой, не мог записывать обращения к верующим, ему закрыли доступ к социальным сетям. Что же касается дальнейшей судьбы самой обители, то священники лавры подали в киевский суд иск о незаконности выселения монахов. Первое заседание по этому делу назначено на 26 апреля. Правда, каким оно будет, учитывая политику действующего киевского режима по отношению к православию, не трудно догадаться. * «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика