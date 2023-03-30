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Захарова назвала Средневековьем ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Игнат Далакян
17:18 30.03.2023
Официальный представитель МИД добавила, что украинские националисты теперь грозятся отобрать у УПЦ еще и Почаевскую лавру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала стремление выгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

«Киевский режим продолжает наступление на каноническое православие в эти самые минуты. Зеленского и других украинских богоборцев не интересуют вопросы веры, морали, нравственности да, кажется, и реальности», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что киевскими властями движет корысть. По словам Марии Захаровой, они готовы на любые шаги, включая применение силы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в ряде украинских регионов верующих и священнослужителей выдворяют силой из храмов УПЦ, осуществляются поджоги религиозных объектов, распыляются химические газы. Людей избивают, запугивают и глумятся над ними.

«Сейчас украинские неонацисты вознамерились отобрать у Украинской православной церкви не только Киевско-Печерскую лавру, но и вторую по величине, Почаевскую», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, такой произвол происходит при поддержке Соединенных Штатов и Константинополя.

«Такие действия все больше погружают Украину в Средневековье. То самое, за которое потом католическая церковь извинялась», - отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Российской Федерации никто не останется безучастным к судьбе выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов. Кремль решительно осуждает действия киевских властей по отношению к священнослужителям.

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