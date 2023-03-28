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Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области

Игнат Далакян
16:43 28.03.2023
В сообщении УПЦ также указала, что полиция при этом не вмешивалась.
© Видео: Telegram, @upc_news © Фото: IMAGO, Dmitri Kotjuh, Globallookpress
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Последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы», - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

В УПЦ также отметили, что полиция не пыталась им помешать.

Ранее мы рассказывали, как режим украинского президента Владимира Зеленского борется с православными верующими. Ситуация вокруг УПЦ с каждым днем становится все напряженнее.

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