В стране и мире Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Игнат Далакян В сообщении УПЦ также указала, что полиция при этом не вмешивалась. © Видео: Telegram, @upc_news © Фото: IMAGO, Dmitri Kotjuh, Globallookpress Читайте нас на: Последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). «Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы», - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ. В УПЦ также отметили, что полиция не пыталась им помешать. Ранее мы рассказывали, как режим украинского президента Владимира Зеленского борется с православными верующими. Ситуация вокруг УПЦ с каждым днем становится все напряженнее. Экспертное мнение и аналитика