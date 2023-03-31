Опубликованы кадры провокаций радикалов в Киево-Печерской лавре

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На территории Киево-Печерской лавры действуют радикальные провокаторы. Незадолго до этого каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) предупредила, что в лавру планирует приехать комиссия для опечатывания храмов.

«Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из числа радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию. Провокаторы все будут фиксировать на видео», - сказано в сообщении УПЦ в Telegram.

Судя по кадрам, публикуемым очевидцами в Сети, на территории лавры находились десятки провокаторов, которые выкрикивали резкие высказывания в адрес прихожан. В настоящее время верующие оттеснили радикалов, они вышли за ворота Киево-Печерской лавры.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе со «Звездой» допустил, что инцидент вокруг Киево-Печерской лавры может закончится по одному из трех сценариев.