Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры на два месяца под домашний арест

Прокурор потребовал на время домашнего ареста запретить митрополиту использовать соцсети, чтобы он не смог записывать обращения к верующим.

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Суд назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в RT.

Прокурор обратился к судьям с предложением запретить митрополиту пользоваться социальными сетями на период ареста. Так, по его словам, он не сможет записывать обращения к верующим. Кроме того, прокурор потребовал ношения электронного браслета.

Напомним, митрополита Павла принудительно привезли на заседание из больницы, где он оказался по причине плохого самочувствия. Священнослужителю предъявлены обвинения по двум статьям: разжигание межрелигиозной розни и «оправдание вооружённой агрессии РФ».

Ранее защита наместника Киево-Печерской лавры потребовала отвода судьи, который, по их словам, не стал удовлетворять ходатайство о рассмотрении оригиналов аудиофайлов, на которых строится часть подозрения к митрополиту. В суде митрополит заявил, что считает дело против него политическим.