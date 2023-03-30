В Киево-Печерской лавре прозвучал звук набата

Удар в колокол является сигналом для сбора людей.

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Возле храма Рождества Богородицы на территории Киево-Печерской лавры прозвучал набат. Удары в колокол являются тревожным сигналом для сбора народа.

Момент ударов в набат опубликован в Telegram-канале Украинской православной церкви. В это же время прихожане, собравшиеся вокруг храма, поют песни.

Ранее прихожане не пустили внутрь лавры представителей комиссии по проверке сохранности культурных ценностей. Настоятель Павел заявил, что их пустят только с разрешения суда.