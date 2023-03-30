В стране и мире Киевский суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры Алексей Курильченко Первое заседание, на котором суд рассмотрит запрет препятствовать деятельности религиозной общины, состоится 26 апреля. © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск от служителей Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. В иске указано требование запретить действия по препятствованию деятельности религиозной общины. «Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля в 11.00 в помещении Хозяйственного суда города Киева... Молимся о восстановлении нарушенных прав прихожан УПЦ и принятии справедливого судебного решения», - заявил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман. Суд также удовлетворил ходатайство лавры о предоставлении органам государственной власти информации о сути нарушений, которые якобы допустили представители УПЦ на территории лавры. Напомним, что киевский режим спровоцировал раскол православной церкви на Украине: изгоями стали представители канонической УПЦ, в ее храмы назначаются священники раскольнической ПЦУ. Власти Украины выдвинули монахам Киево-Печерской лавры ультиматум - покинуть обитель к 29 марта. Однако священнослужители отказались выполнять требование. Экспертное мнение и аналитика