В стране и мире Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшихся в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов Алексей Курильченко Многим верущим пришлось проводить богослужение на улице из-за нехватки места в храме. © Видео: Украинская православная церковь, Telegram © Фото: Украинская православная церковь, Telegram Читайте нас на: На одну из последних служб в Киевско-Печерской лавре в столице Украины собрались тысячи верующих. Здание не может впустить всех желающих - многим пришлось проводить богослужение на улице. Кадры с места службы опубликовала Украинская православная церковь. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов Нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», - сообщается Telegram-канал УПЦ. © Украинская православная церковь, Telegram Напомним, монахам УПЦ предписали покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что о выселении монахов из Лавры не говорится, добавив, что «у них всегда есть выбор». В расписании на сайте лавры в это же время прекратились обновляться расписания богослужения. Экспертное мнение и аналитика