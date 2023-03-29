Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшихся в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов
Многим верущим пришлось проводить богослужение на улице из-за нехватки места в храме.
© Видео: Украинская православная церковь, Telegram © Фото: Украинская православная церковь, Telegram
На одну из последних служб в Киевско-Печерской лавре в столице Украины собрались тысячи верующих. Здание не может впустить всех желающих - многим пришлось проводить богослужение на улице. Кадры с места службы опубликовала Украинская православная церковь.
«Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов Нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», - сообщается Telegram-канал УПЦ.
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