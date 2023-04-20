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Командующий ВМФ РФ подвел промежуточные итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота

05:00 20.04.2023
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота 14 апреля в 9 утра по владивостокскому времени.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов рассказал об активной фазе внезапной проверки сил и средств Тихоокеанского флота. Со слов адмирала, проверка проводилась в три этапа.

«Первый этап - это приведение в полную боевую готовность Тихоокеанского флота сил и войск. Второй - это выход в район сосредоточения и занятие учебных позиций. И третий этап - это уже практические действия сил и войск флота. Сейчас мы как раз находимся в активной фазе», - заявил Николай Евменов.

Отдельно адмирал остановился на боевой технике и оснащении Тихоокеанского флота, ответив, что во внезапной проверке принимают участие ее новейшие образцы, прекрасно зарекомендовавшие себя.

«Новейшие корабли, подводные лодки и самолеты показали свою высокую надежность, а личный состав профессиональное мастерство. Сейчас идет активная фаза, то есть практические действия, поэтому я считаю, что говорить о каких-то результатах пока рано. Будет проведен предварительный разбор, но не сегодня и не завтра», - подтвердил Евменов.

Главнокомандующий Военно-морским флотом особо отметил размах учений, в которых принимают участие военнослужащие флота. Внезапная проверка стала неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства.

«Считаю, что несмотря на погодные условия, в том числе и на Камчатке, это не помешало применить оружие. Наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в ходе специальной военной операции. Летчики показали свое боевое мастерство и слаженность. Я не могу не отметить действия надводных сил флота. Достаточно хорошо и добротно сработали», - констатировал командующий.

В ходе внезапной проверки были сформированы несколько группировок, уточнил Евменов. Сегодня ударные силы флота продолжают участвовать в ракетных и артиллерийских стрельбах. Все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи Николай Евменов пообещал выполнить в срок и с высоким качеством.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота, силы которого были подняты по тревоге в полном составе и приступили к приведению в высшую степень боеготовности. Шойгу уточнил, что в ходе внезапной проверки ТОФ будет учтено наличие у противника современного оружия. Проверка сил Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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