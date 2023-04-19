На Камчатке и Курилах развернули береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие развернули на позициях на Камчатке и Курильских островах береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Экипажи пусковых установок комплекса «Бал» получили команду на развертывание и с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Они прошли до позиций больше 30 километров.

Во время марша военнослужащие ракетного соединения отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы «Бастион», которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проводится по решению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина с 14 апреля. ТОФ поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

В Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ. Ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями.