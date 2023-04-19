МО РФ показало кадры полета дальних бомбардировщиков Ту-22 над морями Дальнего Востока

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры учебно-боевого вылета бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации. Полет состоялся в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота.

«Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей», - говорится в сообщении.

Экипажи дальних бомбардировщиков осуществляли авиаподдержку сил Тихоокеанского флота.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств нарушены не были.

Также сообщается, что авиация Тихоокеанского флота уничтожила условные подлодки и самолет - нарушитель границы.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проходит по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Она разбита на три этапа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первый этап прошел на высоком уровне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.