Вертолеты Ка-27ПЛ помогли потопить «вражескую» подлодку в ходе проверки ТОФ

Летчики не только помогают находить морякам вражеские цели, но и фиксируют действия всего отряда боевых кораблей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота военные моряки получили приказ выдвинутся в назначенный район Японского моря для поиска подлодок условного врага. С палубы корвета «Громкий» в небо для выявления субмарин поднялся противолодочный вертолет КА-27ПЛ.

По новой корабельной классификации «Громкий» является корветом. Однако по сути - это малый противолодочный корабль. Доказательство тому - наличие вертолета, в аббревиатуре которого «ПЛ» обозначает, что он противолодочный».

Сначала после взлета летчики проверяют связь со всеми кораблями. Затем вертолет зависает на предельно малой высоте и сканирует море на глубину до 500 метров. Когда цель найдена, координаты передаются на корабли.

В бой вступает реактивный морской бомбомет РБУ-6000, а потом - боевые системы кораблей. Огонь ведут комплексы «Оса», АК-630 и главные артиллерийские калибры.

Все это время в воздухе находятся вертолеты. Несколько часов в небе. Летчики фиксируют действия всего отряда боевых кораблей.

Офицеры говорят, что добиться хороших результатов помогает слаженная работа и опыт.

«Все это передаётся от старших к младшим», - говорит летчик.

Ранее «Звезда» показала, как большие противолодочные корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Пантелеев» поучаствовали в морском бою против условного противника в рамках внезапной проверки ТОФ.