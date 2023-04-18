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В Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ

06:00 18.04.2023
Подводные лодки вышли в океан в сопровождении морских тральщиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки вышли из пункта базирования на Камчатке в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Видео развертывания подлодок в Тихом океане показало Минобороны России.

Атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые подлодки сопровождали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на Северо-востоке России.

Прикрытие отхода подлодок маскировалось дымовыми завесами, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.

Ранее «Звезда» показала, как большие противолодочные корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Пантелеев» поучаствовали в морском бою против условного противника в рамках внезапной проверки ТОФ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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