Армия В Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ Подводные лодки вышли в океан в сопровождении морских тральщиков. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки вышли из пункта базирования на Камчатке в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Видео развертывания подлодок в Тихом океане показало Минобороны России. Атомные ракетные подводные крейсеры и многоцелевые подлодки сопровождали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на Северо-востоке России. Прикрытие отхода подлодок маскировалось дымовыми завесами, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах. Ранее «Звезда» показала, как большие противолодочные корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Пантелеев» поучаствовали в морском бою против условного противника в рамках внезапной проверки ТОФ. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика