Атомная подлодка «Томск» уничтожила «вражескую» авианосную группу в ходе внезапной проверки ТОФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Атомный подводный крейсер «Томск» проекта 949А («Антей») уничтожил авианосную ударную группу условного противника в ходе внезапной проверки войск Тихоокеанского флота. Электронный удар был нанесен 22-мя противокорабельными ракетами «Гранит».

Условную цель обнаружили на расстоянии более 200 километров. Военнослужащие идентифицировали ее как корабельную ударную группу во главе с атомным авианосцем. Экипаж в течение нескольких минут произвел необходимые вычисления и отработал срочное погружение.

После условного пуска 22 ракет и поражения цели подлодка выполнила маневр уклонения и покинула район.

Как уточнил командир «Томска» Роман Величенко, АПК «Томск» в ходе внезапной проверки был приведен в полную боевую готовность.

«Выполнил развертывание в район выполнения учебно-боевых задач по предназначению: уничтожение авианосных корабельных ударных групп противника, десантных отрядов и конвоев», - сказал он.

Ранее в ходе внезапной проверки ТОФ Вертолеты Ка-27ПЛ помогли потопить «вражескую» подлодку корвету «Громкий».