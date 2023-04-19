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«Уничтожить» авианосец и развернуть ракеты: как проходит проверка Тихоокеанского флота

Максим Низкодубов
Константин Исаев
10:55 19.04.2023
Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению президента РФ Владимира Путина с 14 марта. Подробности в материале корреспондентов Максима Низкодубова и Константина Исаева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Скрытно заняв позицию на глубине, экипаж атомной подлодки «Томск» ударил по надводным целям крылатыми ракетами «Гранит». Пуски электронные, однако, работа всего экипажа - как в реальной боевой обстановке. На дистанции 200 километров цели во главе с атомным авианосцем условного противника были уничтожены.

Несмотря на то, что это очень большой подводный атомный крейсер, внутри мало свободного места. Коридоры заполнены оборудованием и коммуникациями. Все подчинено одной задаче – по первому приказу выполнить боевые пуски.

В это же время морская авиация Тихоокеанского флота отрабатывает задачи в воздухе. По легенде, в наших территориальных водах ведут разведку субмарины условного неприятеля. С помощью гидроакустических буев экипаж Ил-38 обнаруживает подлодку и ведет слежение за ней. После получения приказа на уничтожение, противолодочный самолет атакует подводный корабль торпедным вооружением. Средства объективного контроля подтверждают - цель ликвидирована.

Параллельно с работой противолодочный самолетов, в прибрежной морской зоне задачи по поиску и уничтожению подводных целей ведут и вертолеты Ка-27ПЛ.

На других кадрах - охота на условного нарушителя наших воздушных границ, которую ведут истребители-перехватчики МиГ-31. Боекомплект загружен, координаты получены. С помощью радиолокационных станций экипажи морской авиации ведут слежение за бортом противника, осуществляют ззахват цели и пуск ракет класса «воздух-воздух».

Тем временем на Курилах и Камчатке подняты по тревоге расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Отрабатывается выход из ангара, скрытное перемещение пусковых установок вдоль линии побережья и тщательная маскировка на огневых позициях. Далее следует развертывание комплексов и уничтожение надводных целей условного противника. Все отработано по часам и на 100%.

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» оснащены протикорабельными ракетами для поражения морских целей. Такой ударный кулак с берега как нельзя лучше прикрывает и поддерживает огнем группировку Тихоокеанского флота на значительном удалении от нее.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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