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Замминистра обороны Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проверке ТОФ

18:12 14.04.2023
Александр Фомин заявил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проводимой внезапной проверке Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны России.

«Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Его основной целью является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений», - говорится в сообщении. 

Проверкой руководит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Проверка пройдет в три этапа. Тихоокеанский флот привлекается к ней в полном составе. Кроме него, участвовать в проверке будут и ряд соединений и частей ВКС, а также части и подразделения обеспечения. 

В рамках торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрыть установленные порядком соответствующие морские районы и воздушное пространство над ними. Они находятся в южной части Охотского моря, в заливе Петра Великого, а также в Авачинском заливе. 

Озвученная в ходе брифинга информация представлена МО РФ в рамках добровольной транспарентности. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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