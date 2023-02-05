Саммит «Украина-ЕС» снова показал нежелание Европы принимать к себе Зеленского

Официально саммит был организован для того, чтобы обсудить процесс вступления Украины в ЕС, мирный план Зеленского и продовольственную безопасность. Переводя с канцелярского - приехали посмотреть, что еще, напоследок, можно стрясти с Украины, взамен на оружие и обещания светлого будущего.

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Немецкие «Леопарды» медленно, но верно едут на Украину. Местные жители в Польше, Прибалтике, Румынии то и дело снимают перемещение танков и прочей бронетехники в сторону восточных границ. Военные аппетиты Киева растут не по дням, а по часам. С того момента, как США и Германия согласились поставить ВСУ тяжелые танки, количество просьб о военной помощи с Украины только возросло. Окрыленный успехом с танками, президент Владимир Зеленский начал клянчить у западных партнеров баллистические ракеты и боевые самолеты. В обмен обещает подписать юридическое обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России. И вот уже замглавы МИД Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник требует у Германии самолеты, но и военные корабли и подлодки.

«Нам нужны долгосрочные решения. И поэтому мы говорим с нашими партнерами об истребителях, боевых самолетах. Мы будем говорить об этом очень конкретно и с Германией. На Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займет месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать», - заявил Мельник.

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу не нравится, когда его спрашивают об истребителях для Киева. Якобы вопрос о поставке Украине истребителей даже не стоит на повестке дня. «Нет» ответил и Байден на вопрос, отправят ли США F-16 на Украину. Но схема уже опробована на танках. Сам Вашингтон ничего отправлять не собирается. Пообещает поставить, но когда-нибудь потом. Сначала Германия. А значит те, кто сейчас говорят нет, завтра могут сказать да. Эммануэль Макрон уже не исключает возможность поставок истребителей Украине. Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки F-16 от Киева. Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов и ракет. И вот уже и американский сенатор Линдси Грэм требует от Пентагона отправить Украине истребители F-16. Поставка самолетов - это «лишь вопрос времени» - уверены американские журналисты и с этого момента начнется короткая и очень прямая дорога к ядерной войне.

«Сейчас Пентагон заставляют отправить Украине истребители F-16. Вооружение украинской армии истребителями F-16 будет означать прямое вовлечение США в войну против такой ядерной сверхдержавы как Россия. Это безумие», - заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Но Запад уже не остановить. Франция и Италия приняли решение передать Украине системы ПВО средней дальности SAMP-T. А Вашингтон на днях объявил о новом пакете военной помощи на два с лишним миллиарда долларов. В него помимо уже привычных «Джавелинов» и ракет для «Хаймарсов» вошли и ракеты большей дальности - управляемые бомбы GLSDB, способные пролететь порядка 150 километров. И, по заявлениям Пентагона, даже если эти снаряды будут падать на территории российского Крыма - США не будут останавливать Киев.

«Мы передаем Украине бомбы GLSDB , которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории», - заявил пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер.

Чтобы помешать России добиться целей специальной военной операции - ни оружия, ни денег не жалко, заявил на неделе генсек НАТО на военной базе Ирума в Японии.

«Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что, если они используют военную силу, они могут достичь своих целей.», - заявил Йенс Столтенберг.

Чтобы не дать России победить все средства хороши. И на этом фоне фантазии нынешнего украинского посла в Германии Алексея Макеева о том, что Украине хорошо бы иметь ядерное оружие, уже не кажутся настолько оторванными от реальности.

«Мы не получили полной поддержки в области безопасности от США и Великобритании - других ядерных держав. Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые осознали, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Именно поэтому мы захотим начать эту дискуссию», - заявил Макеев.

Пока Запад продолжает накачивать киевский режим наступательным оружием и обещаниями дать еще больше, один из главных русофобов - польский президент Анджей Дуда - уже грезит о том, как Россия будет подписывать капитуляцию. И дает советы Зеленскому, что сделать это нужно в Переяславской раде. Именно там в 1654 году состоялось заседание, по итогам которого казаки во главе с Богданом Хмельницким решили воссоединиться с Русским царством.

«Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь», - заявил Дуда.

О военной помощи говорили на первом в истории саммите «Украина-ЕС», который прошел в Киеве. Совет ЕС уже утвердил очередной военный транш от Брюсселя на полмиллиарда евро. При этом накануне поездки еврочиновникам и запретили одеваться в одежду стиля милитари. Согласно памятке, которая попала в распоряжение издания Politico, участников саммита призвали путешествовать налегке, с рюкзаками, а не чемоданами. И никаких свитеров цвета хаки, как у Зеленского и его команды.

«ЕС распространил внутреннюю памятку с четким описанием дресс-кода. Это должен быть обычный деловой костюм, который вы носите в Брюсселе. Никакого зеленого, хаки или слишком ярких цветов», - пишет Politico.

В строгом соответствии с обозначенными рекомендациями глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в элегантном пальто песочного цвета. Первый конфуз случился прямо на перроне. Ее встретила украинская чиновница в пальто такого же цвета. На саммит руководство Евросоюза приехало почти в полном составе и в обстановке строгой секретности - журналистам разрешили сделать лишь пару фото на вокзале. В делегации не только Урсула фон дер Ляйен, но и глава Евросовета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель. По всему Киеву развесили флаги ЕС, но где именно проходил саммит держали в тайне. Прессу не пустили, пообещав распространить резюме по итогам, а потому журналисты вели прямые включения с улиц украинской столицы.

Еврокомиссары, тем временем, разъехались по стране. Жозеп Боррель в деревне Немешаево под Киевом осматривал военную технику. Шарль Мишель фотографировался на фоне Михайловского собора. Урсула Фон дер Ляйен отправилась в здание «Укрпошты». Там она, видимо, вдохновившись примером Виктории Нуланд, которая на Евромайдане раздавала печенье, принялась вручать киевлянам энергосберегающие лампочки.

Чтобы порадовать еврокомиссаров Зеленский организовал масштабные антикоррупционные облавы. Аккурат к саммиту случилась новая порция показательных, а, по некоторым сведениям, и постановочных обысков и увольнений украинских чиновников. Укроборонпром, миграционная службы, Министерство энергетики – везде изъяты огромные суммы наличности. У главы киевской налоговой силовики обнаружили не только крупную сумму, но и «список желаний». В нем: часы Breguet, сумочку Hermes, соболиную шубу, съездить в Лондон и на Мальдивы. Многие пожелания сбылись. Нагрянули правоохранители к долго считавшемуся неприкасаемым экс-главе МВД Арсену Авакову и в особняк олигарха Игоря Коломойского.

«Это показуха и, возможно, наоборот, усложняет задачу по дальнейшему расследованию. Или это опять-таки попытка под саммит изобразить много-много шагов, которые в итоге потом ничем не закончатся», - считает украинский финансовый аналитик Сергей Фурса.

Но как ни пытался Киев выжать из участников саммита «Украина-ЕС» хоть какие-то заверения об ускоренном вступлении в Европейский союз, ничего не помогло. Даже показательные обыски. На итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце глава Еврокомиссии заявила - Украина все еще далека от вступления в ЕС.

«Нет никаких жестких временных рамок. Есть цели, которые вы должны достичь. Например реформы. Улучшить ситуацию в стране-кандидате, чтобы впоследствии прийти к переговорам о вступлении. Слава Украине!», - заявил фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул - Киев уже получил от ЕС 50 миллиардов евро. А говоря о перспективах членства в ЕС тоже ограничился лишь стандартными фразами о солидарности.

«ЕС вас поддержит всеми возможными способами столько, сколько потребуется. Кремль нас не запугает, потому что Украина и ЕС семья», - заявил Мишель.

Еще накануне саммита западные СМИ писали о том, что Украине понадобятся «световые годы», чтобы стать частью ЕС. Европе не нужна «вторая Греция», живущая на дотациях. Уже сейчас содержание Украины обходится Западу в десятки миллиардов долларов в год, а ведь еще предстоит послевоенное «восстановление».

«Дипломаты и официальные лица ЕС, участвовавшие в подготовке встреч, говорят, что господин Зеленский, вероятно, будет разочарован, если он ожидает каких-либо конкретных заявлений», - сообщает New York Times.

Судя по выражению лица Зеленского, он явно ждал от саммита большего. Но быстро сменил тактику и начал играть с еврокомиссарами в поддавки. Вместо скорого вступления в ЕС теперь ему достаточно лишь переговоров.

«Цель состоит в том чтобы начать переговоры в этом году. Это не задача, это цель», - заявил Зеленский.

В качестве утешительного приза еврокомиссары пообещали Зеленскому юбилейный, десятый пакет санкций против России, еще денег, оружия и миллионы светодиодных лампочек.

«Давайте поговорим о разных аспектах. Об энергетике. И тут лампочки - только один из примеров. Если мы выйдем на 50 миллионов лампочек по всей Украине, это позволит сэкономить столько же электроэнергии, сколько дает реактор АЭС», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

На украинском флаге расписались, с европейским сфотографировались. На этом саммит «Украина-ЕС» подошел к концу. Вывод очевиден: принимать Киев в европейскую семью никто не торопится, да и не собирается. Украина нужна Западу как инструмент давления на Россию, сырьевой придаток и испытательный полигон, но уж точно не как равноправный партнер. Но Зеленский цинично жалуется западным хозяевам - сограждан, желающих участвовать в войне до последнего украинца все меньше и меньше.

«Мотивацию дают не только партнеры, мотивацию мы получаем внутри страны. И я считаю, что в начале дух был мощнее. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе. Я считаю, что это слабость», - заявил Зеленский.

В Эстонии же местные жители, похоже, по заслугам оценили президента, истребляющего собственный народ. В городе Тырва появился памятник Зеленскому из песка. Мало того, что коричневый цвет монумента вызвал шквал ироничных сообщений в сети, да и Зеленский в виде статуи Свободы выглядит как лишнее напоминание, что страна де-факто является американской колонией.