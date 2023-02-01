У экс-главы МВД Украины Авакова провели обыск по делу о крушении вертолета в Броварах

По словам самого Авакова, проводить обыск было бессмысленно, это была формальность.

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У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова провели обыск в доме. По словам самого Авакова, это связано с делом о крушении вертолета в Броварах.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом», - передает его слова РИА Новости.

Аваков подчеркнул, что обыск был формальным. По его мнению, проводить его было бессмысленно, однако все было выполнено «корректно».

Вертолет упал 18 января в Броварах на Украине. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, оба погибли. Причиной трагедии, по одной из версий, могла быть ошибка пилота. Также не исключено, что произошедшее было диверсией.