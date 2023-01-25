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Жители Финляндии сняли на видео перемещения танков Leopard

Анна Назайкина
18:39 25.01.2023
Финские военные заявили, что в настоящий момент бронетехнику перемещают в южную часть страны для учений.
© Видео: loveworld, Twitter © Фото: loveworld, Twitter
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Танки Leopard были замечены в Финляндии, соответствующие кадры появились в социальных сетях. На видео попали несколько грузовых платформ, которые перевозили бронетехнику в столичном регионе страны.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Leopard таким образом готовят к отправке Киеву, однако в оборонном ведомстве страны эту информацию не подтвердили.

Финские военные объяснили, что в настоящий момент танки перемещают в южную часть страны для учений. По словам представителя ведомства, в направлении города Ханко ведутся учения сухопутных сил и ВМС.

«Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район», - приводятся ее слова в газете Ilta-Lehti.

Ранее в Германии заявили, что направят киевскому режиму 14 Leopard 2. Впоследствии в МО страны заявили, что первые танки смогут передать Украине только через три-четыре месяца.

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