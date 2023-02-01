Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского

По словам Василия Малюка, нынешние обыски - лишь первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит служба.

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Массовые обыски, задержания и вручения подозрений, которые провели сотрудники Службы безопасности Украины 1 февраля, выполнялись по поручению президента страны Владимирв Зеленского. Об этом заявил глава СБУ Василий Манилюк. Произошедшее он назвал «синхронным ударом по внутреннему врагу».

«Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит служба безопасности. И мы не планируем останавливаться», - цитирует агентство РИА Новости слова Малюка.

Напомним, 1 февраля в различных украинских регионах прошли десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел. СБУ разоблачила схемы хищений на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Кроме того, сотрудники ведомства провели обыски в доме у бизнесмена Игоря Коломойского и у чиновников Минобороны Украины. Обыски также прошли у депутата Владимира Столяра и экс-главы МВД Арсена Авакова.