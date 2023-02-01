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США могут передать Украине ракеты большей дальности GLSDB

Ирина Елагина
02:45 01.02.2023
По данным Reuters, в новый пакет военной помощи войдут ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 км.
США могут передать Украине ракеты большей дальности GLSDB
© Фото: defense.gov
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Америка готовит новый пакет военной помощи Киеву и намерена предоставить Украине ракеты большей дальности на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух информированных официальных представителей США.

По данным СМИ, поставки оружия частично финансирует фонд Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).

«Средства USAI пойдут на покупку нового оружия, бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность действия которой составляет 94 мили (150 км). Соединенные Штаты отклонили запросы на ракету ATACMS с дальностью 185 миль (297 км)», - заявили источники агентства.

По мнению экспертов, «большая дальность GLSDB может позволить Украине поразить военные цели и помочь продолжить свои контратаки, нанося вред России в ее тылу».

Кроме GLSDB, Америка намерена направить на Украину «вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin».

Ожидается, что Белый дом объявит о новых поставках в конце этой недели.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден опроверг информацию о возможных поставках на Украину боевых самолетов F-16.

Напомним, что США и их союзники по НАТО поставляют на Украину многомиллиардные партии оружия. Среди последних договоренностей - решение стран-членов альянса о передаче Киеву тяжелых танков Leopard.

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