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Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил поставку истребителей Киеву. По его словам, вопрос об этом не стоит. Также руководитель ФРГ раскритиковал постоянно появляющиеся требования новых вооружений для Украины.

«Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты. Когда так происходит, то это не кажется серьезным», - сказал Шольц в интервью газете Tagesspigel.

Ранее отправку самолетов на Украину исключил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем танки.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи», - сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, недавно ФРГ объявила, что отправит Украине 14 танков Leopard. Также немецкое правительство выдаст разрешение странам, которые хотят отправить «Леопарды» из своих запасов.