Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Украинский бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей и растрате нефтяных продуктов.
© Фото: Николай Лысенко, РИА Новости
Опубликованы кадры обыска Службой безопасности Украины в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Его подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей, а также растраты нефтяных продуктов.
Немногим ранее стало известно, что СБУ начало проводить обыски в доме у бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщалось, что это связано с махинациями в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта».