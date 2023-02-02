В Евросоюзе планируют новые санкции против России к 24 февраля

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В Евросоюзе хотят разработать новые антироссийские санкции к 24 февраля. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен.

«ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля», - следует из сообщения France-Presse.

Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз назвал защиту людей и России главной целью спецоперации. Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы. Территории ДНР и ЛНР регулярно подвергаются обстрелу со стороны украинских боевиков, в том числе «натовскими» снарядами и из РСЗО. Притеснениям подвергается и каноническая Украинская православная церковь. Об этом они рассказали в своем обращении к ООН о дискриминации православных христиан на Украине.