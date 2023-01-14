Жители Соледара рассказали, как бойцы ВС РФ помогли им пережить штурм города

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Зачистка российскими военными без преувеличения самой горячей точки на линии боевого соприкосновения - Соледара, шла стремительно. Накануне в российском Министерстве обороны подтвердили - город уже полностью находится под контролем ВС РФ. Как только военные вошли в Соледар, они первым делом приступили к эвакуации мирных жителей. Спасенные люди с ужасом вспоминают, как националисты издевались над ними и о том, как ждали прихода российских военнослужащих.

«Я смотрю, у них автоматы, а на автомате триколор. Мы начали плакать, начали их обнимать. Говорю: "Мы так вас ждали". Пообщались мы с ними, предложили чай. Они отказались: "Нет, нет. У нас много работы. Идет зачистка, никуда не выходите хотя бы дня три"», - рассказал одна из жительниц Соледара.

Часто под обстрелами людей эвакуировали на автобусах в такие города как Рубежное в ЛНР или Шахтерск в ДНР. У многих разрушены дома, под обломками остались не только вещи, но и документы. Пока мирные жители Соледара находятся в пунктах временного размещения. Документы восстановить им обязательно помогут.

Продвижение нашей пехоты на Донецком направлении поддерживает авиация. Там же работают артиллерия и ракетные войска Южного военного округа. Российские бойцы наступают в районе населенного пункта Соль. Развивается успех и на других важных направлениях. Например на Купянском было уничтожено две диверсионно-разведывательные группы, два танка, две БМП противника, а также ликвидированы 30 боевиков. Авиация и артиллерия наносили удары по позициям националистов в Харьковской области и Луганской республике.

Полсотни боевиков уничтожены и на Краснолиманском направлении. Десантники и артиллеристы превратили в груду металлолома два пикапа противника и четыре бронированные машины.

«На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад националистов в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа националистов, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка», - заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Серьезный успех у наших войск и на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям националистов в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой народной республики. Также, в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы националистов», - добавил Конашенков.

Интенсивно и плотно работает наша артиллерия, одерживая верх в артдуэлях с противником. Только за последние сутки удалось уничтожить американскую гаубицу М777, три вражеские гаубицы Д-20, одну Д-30, две САУ «Акация», и «Гвоздика», а также пару американских станций контрбатарейной борьбы.

На фоне успехов в ходе боевых действий российская армия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также части Запорожья подконтрольной Киеву, сегодня была объявлена воздушная тревога. Недалеко от столицы Украины загорелся объект критической инфраструктуры. И если наша армия наносит удары только по объектам энергетики, националисты целенаправленно обстреливают мирных жителей новых российских территорий. За последние сутки наша система ПВО перехватила семь американских ракет HIMARS и снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» недалеко от Бердянска в Запорожской области, а также поселка Новый Свет в Донецкой республике.