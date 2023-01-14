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Средства ПВО сбили две украинские ракеты на подлете к Бердянску

Анна Назайкина
11:57 14.01.2023
Неразорвавшиеся элементы ракет упали в черте города - повреждения получили дорога, ЛЭП и окна жилых домов, сообщили власти города.
Средства ПВО сбили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Украинские боевики утром 14 января хотели запустили две ракеты большой дальности в направлении мирных районов Бердянска, однако средствам противовоздушной обороны удалось их сбить, заявили власти города.

«Данная попытка была провальной - средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Как утверждается, неразорвавшиеся элементы ракет, которые запустили националисты, рухнули в черте Бердянска. Таким образом, повреждения получили дорога, ЛЭП и окна жилых домов, находящиеся рядом. Власти города показали кадры последствий.

Ранее «Звезда» рассказывала и показывала, как в зоне специальной военной операции работает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Операторы ЗРПК несут службу круглосуточно и обнаруживают различные воздушные цели.

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