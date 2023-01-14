В стране и мире Средства ПВО сбили две украинские ракеты на подлете к Бердянску Анна Назайкина Неразорвавшиеся элементы ракет упали в черте города - повреждения получили дорога, ЛЭП и окна жилых домов, сообщили власти города. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики утром 14 января хотели запустили две ракеты большой дальности в направлении мирных районов Бердянска, однако средствам противовоздушной обороны удалось их сбить, заявили власти города. «Данная попытка была провальной - средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Как утверждается, неразорвавшиеся элементы ракет, которые запустили националисты, рухнули в черте Бердянска. Таким образом, повреждения получили дорога, ЛЭП и окна жилых домов, находящиеся рядом. Власти города показали кадры последствий. Ранее «Звезда» рассказывала и показывала, как в зоне специальной военной операции работает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Операторы ЗРПК несут службу круглосуточно и обнаруживают различные воздушные цели. Экспертное мнение и аналитика