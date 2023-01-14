ВС РФ развивали успех в направлении населенного пункта Соль ДНР
На Донецком направлении ВС РФ развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль», - сказал он.
По данным МО РФ, за сутки на Донецком направлении уничтожено более 70 украинских боевиков, один танк, пять боевых бронемашин и четыре автомобиля.
Накануне, 13 января, в российском военном ведомстве заявили о полном освобождении Соледара. Взятие города, отметили в Минобороны, стало возможным благодаря действиям авиации, ракетных войск и артиллерии.
По словам Конашенкова, только за последние три дня в районе Соледара российским бойцам удалось уничтожить более 700 украинских националистов.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.