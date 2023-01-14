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В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Анна Назайкина
11:11 14.01.2023
Также сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
© Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в Днепровском районе», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что в настоящий момент на место взрывов едут соответствующие службы. Мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях.

По данным официального ресурса по оповещению, в столице Украины и области звучат сирены воздушной тревоги.

Также на карте Минцифры страны в красный цвет окрасились Черниговская, Сумская, Полтавская и Черкасская области.

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