В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Также сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
© Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Днепровском районе», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что в настоящий момент на место взрывов едут соответствующие службы. Мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях.
По данным официального ресурса по оповещению, в столице Украины и области звучат сирены воздушной тревоги.
Также на карте Минцифры страны в красный цвет окрасились Черниговская, Сумская, Полтавская и Черкасская области.