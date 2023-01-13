В Минобороны сообщили подробности штурма городских кварталов Соледара

В оборонном ведомстве сообщили, что взятием под контроль города Соледар занималась разнородная группировка войск, действующая по единому плану.

© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В Минобороны Российской Федерации рассказали подробности штурма Соледара в Донецкой народной республике. В оборонном ведомстве сообщили об участии в штурме населенного пункта различных подразделений группировки войск. Как отметили в МО РФ, наступательные действия осуществлялись по единому замыслу и плану.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных националистами, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», - заявили в Минобороны РФ.

Поставленные перед бойцами группировки войск задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района ведения боевых действий и недопущение переброски противником подкреплений и резервов. Наступление на Соледар поддерживала штурмовая авиация и артиллерия.

О взятии Соледара под полный контроль ВС РФ в Минобороны сообщили ранее. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это позволит отрезать пути снабжения боевиков киевского режима в расположенном юго-западнее Артемовске.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов