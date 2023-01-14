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Новые высокоточные боеприпасы уничтожили технику и огневые точки националистов в зоне СВО

11:13 14.01.2023
Попадание зафиксировали при помощи беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения по военным объектам противника в зоне специальной операции. На одном видео с БПЛА зафиксировано уничтожение бронетехники и вооружения украинских националистов.

На другой записи зафиксировано точечное попадание по огневым точкам в долговременном укрепленном пункте боевиков. В результате удара они были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения высокоточными боеприпасами бронетехники украинских националистов. При этом отмечалось, что данное вооружение демонстрирует ювелирную точность и высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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