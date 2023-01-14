Беженец из Соледара рассказал об издевательствах украинских боевиков

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Беженец из Соледара рассказал о том, как украинские националисты издевались над мирными жителями. По словам мужчины, боевики били по жилым домам из артиллерии, вскрывали их и вывозили ценности.

«Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку"с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали», - передает РИА Новости слова эвакуированного.

Мужчина отметил, что украинские националисты много пьют и ведут себя неадекватно. При наступлении российских войск боевики все бросали и убегали.

Отметим, освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Как заметил Игорь Конашенков, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Он добавил, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянной работе штурмовой и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Врагу наносилось постоянное огневое поражение. Сосредоточенные удары по позициям украинских боевиков не дали врагу перебрасывать резервы, проводить снабжение боеприпасами и пытаться отходить на иные рубежи обороны.