Армия ВС РФ ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР По словам представителя МО РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в районах Табаевки и Першотравневое Харьковской области удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Министерстве обороны России рассказали о ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Харьковской области. По словам официального представителя МО РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в районах Табаевки и Першотравневое Харьковской области удалось ликвидировать две ДРГ. Еще две группы диверсантов были уничтожены около населенных пунктов Новомихайлока и севернее Шевченко. Кроме того, на Красно-Лиманском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, которые действовали в направлении Шипиловки. По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО были уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2 880 беспилотников, 400 ЗРК, 7 511 танков и других боевых бронемашин, 982 РСЗО, 3 828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 040 единиц военной автоспецтехники. Ранее Минобороны России показало видео работы российского мотострелкового подразделения на левом берегу Днепра. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика