Израильская армия сообщила об ударах по 17 объектам и 4 штабам ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.

Десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по территории анклава за последние несколько часов. В то же время армия обороны Израиля пока не взяла под контроль ни одну из атакованных палестинцами территорий на юге страны, сообщает газета Haaretz.

Массированная ракетная атака на территорию Израиля началась около 6:30 утра по местному времени (совпадает с московским) в субботу 7 октября. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно выехал в Тель-Авив на срочное совещание с руководством силовых структур страны.

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по целям на территории сектора Газа. В ЦАХАЛ сообщили о проникновении на территорию Израиля террористов из Газы.

Позже ХАМАС объявил о начале операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.