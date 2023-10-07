Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Враг заплатит цену, которую он никогда не знал, добавил премьер-министр Израиля.

© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Враг заплатит цену, которую он никогда не знал, добавил он.

Израиль находится в состоянии войны, а не просто военной операции, подчеркнул Нетаньяху.

«В первую очередь я поручил очистить населенные пункты от проникших в них террористов. В то же время я приказал провести обширную мобилизацию резервов», - продолжил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль признал захват боевиками семи объектов на границе с сектором Газа. В Израиле шесть человек убиты, около 200 ранены, передает Al Jaseera. Боевики ХАМАС заявили, что захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев из Сдерота.

ХАМАС утром 7 октября нанесло массированный ракетный удар по израильским территориям. Позже в ЦАХАЛ заявили о проникновении в страну террористов. Боевики ХАМАС заявили о начале антиизраильской операции «Буря Аль-Аксы». Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.