Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

В ЦАХАЛ предупредили о перекрытии дорог и объектов в районе забора безопасности вокруг анклава.

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Армия обороны Израиля сообщила об ударах по целям на территории сектора Газа после утренней ракетной атаки на территорию страны. В сообщении говорится о том, что удары наносятся в настоящий момент.

В ЦАХАЛ предупредили о перекрытии дорог и объектов, а также о переходе на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг анклава.

Ранее десятки ракет были запущены с территории сектора Газа по территории Израиля. ЦАХАЛ сообщил о проникновении в страну террористов и объявил о приведении в состояние боеготовности.

Очевидцы сообщают о боях в населенных пунктах. Известно об одной погибшей женщине.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ближайшие часы проведет совещание с военным руководством, где будут обсуждаться ответные меры на ракетную атаку. Армия Израиля возложила ответственность за ракетную атаку на группировку ХАМАС.