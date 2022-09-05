«У нас есть друзья»: чем запомнились первые дни масштабных учений «Восток-2022»

Учения международные и Запад этим крайне недоволен. По версии Вашингтона РФ находится в жесткой изоляции - а тут, оказывается, Китай направил на учения свою самую мощную военную технику, боевой отряд прислала Индия. А еще маневрах принимают участие Белоруссия, Азербайджан, Сирия, Алжир, Монголия, Лаос и Никарагуа.

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Команда «равнение на флаг». На полигоне «Сергеевский» военнослужащие армий 10 стран мира в торжественной обстановке берут курс на «Восток».

«Нестабильность в современном мире, новые угрозы и вызовы, санкционные действия лишь обостряют противоречия близ наших границ. В данной ситуации только совместные усилия, построенные на взаимодействии и дружбе, позволяют сохранить мир и благополучие в наших странах и в регионах в целом», - заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

В одном строю военные Монголии и Армении, Азербайджана и Алжира. Тут же Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Индия и Китай. Сейчас они словно единая армия. Настолько четкие и синхронные у них движения.

В окружении приморских сопок разместился самый представительный иностранный контингент стратегических учений «Восток 2022». В считанные дни фактически на пустом поле вырос целый военный городок.

Одна деталь характеризует армию Китая. Рядом со своим лагерем на дороге они установили сигнальные столбы. Вероятно, обозначают край проезжей части. Работают круглосуточно и питаются от солнечных батарей.

Китайские военные живут здесь обособлено. Свой отдельный лагерь за забором с колючей проволокой и видеокамерами по периметру, всю военную технику тоже привезли с собой - все в целях профилактики COVID-19. Куда лояльнее обстановка в основном палаточном лагере. Здесь тебе, например, и споют, и рецептами национальной армейской кухни поделятся. Провиант, посуду и все необходимое для приготовления пищи индийские военные привезли с собой.

Но еда едой, а совместные тренировки строго по расписанию. Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения отработали противодесантную оборону островов Курильской гряды. Расчеты гаубичных артиллерийских орудий «Гиацинт» выполнили пристрелочный залп по предполагаемому месту высадки морского десанта «противника».

А истребители Су-30 и Су-35 в Приморском крае маневрируют на высотах более 10 тысяч метров, отражая воздушную атаку условного противника.

В Хабаровском и Приморском краях расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство, чтобы провести тренировку по отражению авиационного удара условного противника.

И, пожалуй, самое запоминающееся событие первой недели учений - встреча российских и китайских боевых кораблей на просторах Японского моря.

Корабельная пушка прицельно бьет по надводным объектам. Новейшие корветы и большие десантные корабли Тихоокеанского флота совместно с эсминцами и сторожевиками военно-морских сил Китая провели первые артиллерийские стрельбы.

Всего в учениях «Восток-2022» задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

За учениями «Восток 2022» сейчас наблюдают во всем мире. Британская пресса назвала маневры с участием Китая «зловещей угрозой Западу».

«Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов», - пишет Express.

А американские эксперты увидели в учениях мощный сигнал Вашингтону и его союзникам.

«Я думаю, это сделано, чтобы направить всему миру два послания. Первое: несмотря на конфликт на Украине, у нас все еще есть ресурсы, чтобы послать 50 тысяч человек на учения. И второе - у нас есть друзья. И то, что Китай и Индия посылают силы на эти учения - очень позитивный знак для России», - заявил главный исследователь в области обороны RAND Дэвид Окманек

Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас одна из самых нестабильных точек на мировой карте. Ситуация накалилась после визита спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. И на неделе – новый виток. США направили в Тайваньский пролив два своих эсминца, после чего Китай был вынужден привести армию в полную боевую готовность. И сразу после этого Госдеп США одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов.

«Безусловно это американская стратегия напряжения, она здесь проявлена в самом таком конкретном свете. Безусловно американцы не собираются воевать с Китаем, это очевидно. Но вызов, который они бросают Китаю, провоцирует Пекин на какие то ответы», - считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

И учения, на которые приезжают китайские делегации, в которых участвуют китайские части и подразделения, они, конечно, являются учениями, которые уже призваны бросить вызов США и продемонстрировать готовность в этом регионе противостоять противнику. А противник в этом случае единственный - это американцы и их союзники. И, соответственно, в этом случае, конечно, идет дальнейшее сближение военных систем России и Китая, которые интегрируясь друг в друга, в итоге превращаются в некое единое оборонное пространство.

Японское море, где проходят российско-китайские морские маневры, важный стратегический узел для США. Только на одном острове Окинава у американцев больше 10 военно-морских баз. Получается, что российские военные маневры проходят под носом у не желающих лишаться мирового господства американцев.

Накладывается здесь и исторический контекст. Учения «Восток» проходят как раз, когда мир вспоминает годовщину окончания Второй мировой войны. Символично, что тогда - 77 лет назад - Советский Союз и Китай противостояли милитаристской Японии, которая, как и сейчас США претендовала на роль единственно возможного лидера в Тихоокеанском регионе.

«Американцы отлично понимают, что повторять то, что делала Япония, бессмысленно и это невозможно, просто в силу того, что сменилась ментальность войны. Но в этом случае американцы начали строить совершенно другую агрессию. Ту агрессию, в которой воедино вплавлены и экономика, и политика, и военное давление. И все это вместе должно привести именно к тому, чего не получилось у Японии - к абсолютному доминированию США в мире», - считает Шурыгин.

Но какие бы информационные шторма не бушевали вокруг, на военных полигонах Приморья завершился период боевого слаживания. Военные иностранных контингентов тщательно готовят технику к главной фазе учений. И, судя по работе белорусских танкистов, гости «Востока» на территории своих ближайших союзников освоились быстро.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.