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МИД: РФ рассматривает проход крейсеров США через Тайваньский пролив как новую провокацию

Игнат Далакян
11:45 31.08.2022
По словам Захаровой, действия США являются частью цепочки провокации, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в целом.
МИД: РФ рассматривает проход крейсеров США через Тайваньский пролив как новую провокацию
© Фото: Christopher Bosch, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Москва рассматривает проход кораблей Соединенных Штатов через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Китая и дестабилизацию ситуации в регионе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей США по акватории Тайваньского пролива как новую провокацию, как часть цепочки провокации, направленную на сдерживание Пекина, оказание на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в целом», - сказала Захарова.

Ранее Китайская Народная Республика направила 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню. В Минобороны Тайваня сообщили, что восемь самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию КНР - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны, и Китай объявил о проведении масштабных учений с участием ВВС и ВМФ НОАК.

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