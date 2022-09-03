Российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022»
Отряд российских и китайских боевых кораблей провел артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
«Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" провели артиллерийские стрельбы по надводным целям», - передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Российско-китайский отряд обнаружил в море корабли условного противника, который был представлен десантными кораблями Тихоокеанского флота, затем отработал стрельбу из универсальных корабельных артиллерийских установок. Также в рамках операции был задействован палубный вертолет Ка-27, который использовали для разведки.
Он обнаружил еще один надводный корабль, принадлежащий условному противнику. Так как цель находилась на серьезном расстоянии, по ней нанесли условный ракетный удар. После этого российские и китайские военные отработали тактическое маневрирование и провели тренировки по связи.
Ранее сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в море. На морских полигонах уже находится более 50 судов.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов